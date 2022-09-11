Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 15 metrelik elektrik direğinin tepesinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtardı.

DHA
11 Eylül 2022 Pazar, 12:18

Karaağaç Mahallesi Alınca Sokak'ta bir kedinin 15 metre uzunluğundaki elektrik direğinde mahsur kaldığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye ulaşan ekipler, merdiven ile kediye ulaşıp, kurtardı. Kurtarılan kedi, doğal ortamına bırakıldı. Çevredekiler de itfaiye ekiplerine teşekkür etti. 

Bodrum muğla

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