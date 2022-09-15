Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor

15 Eylül 2022 Perşembe, 10:30

Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesi’nde yaşayan 63 yaşındaki Gülsüm Fırat, ömrünün son 9 yılında yüzerlerce sokak hayvanına kol kanat geriyor. Hayatının büyük bir bölümünü sokak hayvanları ile geçiren Gülsüm Fırat, onlarım tüm ihtiyaçlarını nerdeyse tek başına karşılamaya çalışıyor.

Yaralı ve bakıma muhtaç sokak hayvanına ulaşarak onların bakımını üstlenmek için bir de dernek kuran Fırat başkanlığını yürüttüğü dernek aracılığıyla çok daha fazla sokak hayvanına ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hayvanlardan kendisine bile vakit ayıramayan Fırat, “ 9 yıldır sokak hayvanlarına yardımcı olmaya çalışıyorum. Son 7 yıldır bir gün bile evimde dinlenmedim bir günümü kendime ayırmadım. Her şeyiyle sahada tek başıma mücadele ediyorum. Maliyetler de arttı. Klinik borçları o kadar yüksek ki mesela, bir tane köpeğimiz var klinik borcu 10 bin TL her ay yaklaşık 5 tane köpek geliyor. Ben emekliyim çok fazla gücüm de yok. Onların duygularını anlayabiliyorum asla bırakamam. Ama bazen çaresiz kalıyorsunuz. Bazen mama bulamıyorum, borçlarını ödeyemiyorum çok üzülüyorum” ifadelerini kullandı

