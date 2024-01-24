"Emeklilerin sorunlarının araştırılması" önerisi Meclis'te AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi

24 Ocak 2024 Çarşamba, 14:14

CHP’nin, emeklilerin sorunları ve maaş zamlarına ilişkin verdiği Meclis araştırma önergesinin bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi için getirdiği grup önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Önerinin gerekçesini açıklayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer; "Kaynak yok safsatası inandırıcı değildir. Emeklilerin daha iyi yaşam koşullarına erdirilmesi için Meclisimizin bu konuda kapsamlı bir araştırma yapması, Cumhurbaşkanına da bu bağlamda yol gösterici olması gerekir. Emeklilik yılı kuru kuruya 'emekli yılı oldu' demekle olmuyor. Emekliler bu yılı kara bir yıl olarak değerlendiriyorlar. Yaşamının son aşamasında olsun emekli yaşamayı hak ediyor" dedi.