Eminönü'nde 'vapur sırası' yoğunluğu: 'İnsanlar tatile gitti diye düşünüyorduk ama...'

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:19

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler sahillere akın etti. Özellikle Anadolu Yakası'na geçmek ve Boğaz turu yapmak isteyenler Eminönü'nde yoğunluğa neden oldu.