Eminönü'nde 'vapur sırası' yoğunluğu: 'İnsanlar tatile gitti diye düşünüyorduk ama...'

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Bayram tatilini değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler sahillere akın edince vapur seferlerinde yoğunluk yaşandı. Boğazın tadını çıkartmak isteyenler yoğunluğa rağmen sıra bekledi.

DHA
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:19

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler sahillere akın etti. Özellikle Anadolu Yakası'na geçmek ve Boğaz turu yapmak isteyenler Eminönü'nde yoğunluğa neden oldu.

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