Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu

12 Ekim 2022 Çarşamba, 12:08

Antalya, Isparta ve Burdur yöresindeki tarih, kültür, sanatsal, doğa ve endemik türleri araştırarak sanatla bütünleştirip, ortaya farklı eserler çıkarılan Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nün 'Kelebek' isimli 12 parçadan oluşan elbise koleksiyonu beğenildi. Her elbisenin bir kelebeğin kanatlarının kopyası olduğunu vurgulayan enstitü müdürü Emine Erkal, eserler hakkında bilgi verdi.

Erkal, 'Yöre kültürünü araştırıyoruz, geleneksel sanatlarımızı araştırıp belgeliyoruz. Biz gelenekseli araştırdığımız gibi Burdur, Isparta, Antalya yani Teke Yöresi olgunlaşma enstitüsüyüz. Bu bölgede olağanüstü doğa güzelliği var. Güzelliklerin içinde de kelebekler, çiçekler bulunuyor. Bunları da kıyafete dönüştürerek halkın beğenisine sunuyoruz. Bu çalışmamız dünyada bir ilk. Bir kelebeği tüm hatlarını en ince ayrıntısına kadar çizerek, elbisenin üzerine aktardık dedi. Koleksiyonun araştırma ve çizim aşamasını hayata geçiren giyim teknoloji üretim atölyesi tasarım öğretmeni Serpil Ergül Çakar, 'Antalya ve çevresinde yayılım gösteren 300'ün üzerinde kelebek var. Bunlardan üçü ise endemik. Öncelikle endemik türleri kostüme dönüştürdük. Ardından diğer kelebeklerden seçtiğimiz desenlerle toplamda 12 elbise hazırladık. 'Karbonel Mavisi', 'Attalos Mavisi' ve 'Yalancı 'Apollo' isimli üç endemik kelebeğin yanı sıra Sultan, Çift Kuyruklu Paşa, Kırlangıç Kuyruk gibi isimlendirilen kelebeklerin kanat desenlerini de elbiselerin üzerinde görebilirsiniz diye konuştu.