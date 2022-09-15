Engelli dalgıçın denizdeki 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı

15 Eylül 2022 Perşembe, 10:11

Rize'de bisiklet kullanırken, otobüsün çarpması sonucu 2 bacağını da kaybeden 30 yaşındaki Mustafa Beyaz, sporla hayata tutunarak yaşamını devam ediyor. Dünya engelli serbest dalış rekortmeni olan Beyaz, motorlu botuyla çıktığı Karadeniz’in sularında 120 saat boyunca hayatta kalmaya çalıştı.

Rize'den Karadeniz'e açılan Beyaz, denizde avladığı balıkları yiyerek beslenirken, geceleri ise kıyaya kurduğu çadırda geçirdi. 5 gün süren yolculuğunda yaklaşık 300 kilometre yol yaparak Ordu’nun Perşembe ilçesine kadar ulaşan Beyaz, 120 saat süren macera dolu anlarını kayıt altına aldı.

Denizdeki serüveninin çocukluk hayali olduğunu söyleyen Mustafa Beyaz, "Denizdeki serüvenim benim çocukluğumdan beri kurduğum hayalimdi. Daha uzun soluklu bir yolculuk yapmayı düşünüyordum. Tecrübe edinmek adına kısıtlı vaktimde 5 günlük bir serüvene kalkıştım. Bu da karayolu ile yaklaşık 300 kilometre bir mesafe ediyor. Bu benim için bir deneme oldu. İlerleyen zamanlarda bu serüvenimi daha uzak mesafelere taşımayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Hayatın güzelliklerini yakalamak için bir mücadele verilmesi gerektiğini belirten Beyaz, "Ben serüvenimi paylaştığım insanları tetiklediğimi düşünüyorum. Aslıda hayatın güzellikleri yakalamak için bir mücadele vermemiz gerekiyor ben o güzellikleri insanlarla paylaşıyorum. Özel durumum olması benim için bir şey ifade etmiyor. İnsanlar dışarıdan baktıklarında önce şok geçiriyorlar. Önce acıyarak bakıyorlar sonra ise kendilerine acıdıklarını ifade ediyorlar. Yaptıklarımın inşalara örnek teşkil ediyor olması benim için mutluluk kaynağı” dedi.

