Engin Altay'dan Nureddin Nebati'ye: Haberleri izle

12 Ağustos 2022 Cuma, 16:59

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ÖTV ile ilgili sözlerine tepki gösteren Altay, " Ekonomi talimatla yönetilmeye çalışılıyor. Talimatla batırılan ekonomi talimatla ayağa kalkmaz Erdoğan. Bu ekonomiyi sen akşam yattın rüya gördün sabah hayata geçirdin" ifadelerini kullandı.

Altay'ın açıklamasından öne çıkan satır başları şöyle:

"Bay Kemal'in öngörüsü, talebi sanırım çok geç de olsa yerine geliyor. Bir öngörü ve talep daha karşılanacak gibi duruyor. 6 yıldır Bay Kemal'in dilinde tüy bitti. Askeri hastaneler ayrı bir iştir. Kurşun yarası, şarapnel yarası, ev yapımı patlayıcılarla yaralanan çocuklar var. Devlet hastanesindeki doktorlar bu konuda, bu görevin gerektirdiği imkanlara sahip değil. Askeri hastaneleri kapatmak yanlış demekten Bay Kemal'in dilinde tüy bitti. Dün çok şükür bakan bir açıklama yapmış. Bu hatadan geç de olsa dönülmesi, böyle bir iradenin Milli Savunma Bakanı tarafından ortaya konulmasını memnuniyetle de karşılıyoruz.

Kılıçdaroğlu'nun önerilerini sizin gecikmeli olarak yerine getirmenizden de şikayetimiz yok. Nebati ÖTV artırmaktan bahsediyor. Nebati haberleri izle. Millet zorunlu trafik sigortasını ödeyemez hale gelmiş. 10 yaşındaki arabanın zorunlu trafik sigortası 2 bin lira olmuş, beyefendi ÖTV artırmaktan bahsediyor.

Ekonomi talimatla yönetilmeye çalışılıyor. Talimatla batırılan ekonomi talimatla ayağa kalkmaz Erdoğan. Bu ekonomiyi sen akşam yattın rüya gördün sabah hayata geçirdin"