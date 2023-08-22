Enginyurt, 'Kılıçdaroğlu istifa' diyenleri topa tuttu: “CHP’lilerin birbirini yemekten başka işi yok”

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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, 'Kılıçdaroğlu istifa' diyenleri topa tuttu.

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2023 Salı, 14:39

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, 'Kılıçdaroğlu istifa' diyenleri topa tuttu.

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