Enginyurt, 'Kılıçdaroğlu istifa' diyenleri topa tuttu: “CHP’lilerin birbirini yemekten başka işi yok”
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, 'Kılıçdaroğlu istifa' diyenleri topa tuttu.
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, 'Kılıçdaroğlu istifa' diyenleri topa tuttu.
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