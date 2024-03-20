Erdal Akaltun anlattı: İstanbul ve Ankara’da son anket sonuçları
BUPAR Araştırma Kurucusu Erdal Akaltun yerel seçim gündemine ilişkin Cumhuriyet TV'de açıklamalarda bulundu. Son anket sonuçlarını açıklayan Akaltun; İstanbul, Ankara ve Deprem bölgelerindeki son durumu aktardı.
BUPAR Araştırma Kurucusu Erdal Akaltun yerel seçim gündemine ilişkin Cumhuriyet TV'de açıklamalarda bulundu. Son anket sonuçlarını açıklayan Akaltun; İstanbul, Ankara ve Deprem bölgelerindeki son durumu aktardı.
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