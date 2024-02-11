Erdoğan Hatay'da söylediği sözleri unuttu: Geri adım attı!

11 Şubat 2024 Pazar, 16:16

Antakya'da yaptığı konuşmada “Merkezi yönetimle yerel yönetim dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı” diyerek gözdağı veren Erdoğan, geri adım attı. Erdoğan, "Bizde CHP gibi vatandaşa 'Tıpış tıpış gideceksiniz oyunuzu vereceksiniz' gibi kibirli bir dil olamaz. Bizde 'Oy yoksa hizmet yok' deyip milleti açık açık tehdit etmek olmaz" diye konuştu.