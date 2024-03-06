Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu unutamadı: Yürüyen merdivene ters binse de kendine oy veremese de...

Abone Ol google-news

Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu unutamadı: Yürüyen merdivene ters binse de kendine oy veremese de...

ANKA
06 Mart 2024 Çarşamba, 12:43




Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu unutamadı: Yürüyen merdivene ters binse de kendine oy veremese de...

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler