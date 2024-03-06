Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu unutamadı: Yürüyen merdivene ters binse de kendine oy veremese de...
Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu unutamadı: Yürüyen merdivene ters binse de kendine oy veremese de...
Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu unutamadı: Yürüyen merdivene ters binse de kendine oy veremese de...
Video Haberler
- Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu unutamadı
- İmamoğlu cebinden 200 TL çıkardı
- Erdoğan itiraf etti
- Murat Kurum'a çok sert sözler: Sığ, düzeysiz...
- İmamoğlu’ndan Kurum’a ‘Gazze’ye yardım’ daveti
- Sessizliğini ne zaman bozacak?
- Şeriat için koruma kanunu istediler
- Meral Akşener'in önünü kesti, dert yandı
- Ali Mahir Başarır'dan Hataylılara seslendi
- Ramazan pidesi 15 lira oldu, emekli memur isyan etti
En Çok Okunan Haberler
-
- İzmir için yeni anket sonuçları
- AKP'li başkan fuhuştan tutuklandı!
- Ankara, İstanbul ve İzmir’de son durum ne?
- İBB’den Ramazan’da 200 bin aileye destek
- AKP yöneticisi canlı yayında kabul etti
- Bu sefer de seçim tarihini karıştırdı!
- Hiçbir gübre kullanılmadan yetişiyor: 12 bin yıllık mira
- Özgür Özel'den 'seçim' mesajı!
- Galatasaray'dan 3 isme suç duyurusu!
- Eylem Tok kimdir?