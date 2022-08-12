Erdoğan mevsimsel demişti fiyatlar düşmedi: 'Her şeyden kısıyoruz'

12 Ağustos 2022 Cuma, 15:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Nisan 2022'de kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sebze, meyve üretim kapasitesinin yeterli olduğunu belirterek, "Mevsim şartlarının sebze ve meyve fiyatlarının yükselmesi üzerindeki etkisini göz ardı edemeyiz" demişti. Ancak sert geçen kış koşulları nedeniyle arttığı belirtilen sebze ve meyve fiyatlarında, yaz mevsimi biterken ciddi bir düşüş olmadı. Pazar tezgahlarında neredeyse 10 TL'nin altında ürün bulunmuyor.

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