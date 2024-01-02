Erdoğan ve Erbakan anlaşamadı mı? Yeniden Refah Partisi'nden dikkat çeken 'yerel seçim' çıkışı

02 Ocak 2024 Salı, 17:42

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, akaryakıtın litresine bu geceden geçerli olmak üzere üç liraya yakın ilave ÖTV artışı getirileceğini, mayıs ayına kadar ise enflasyon rakamının yüzde 75’e kadar tırmanmasının beklendiğini belirterek, "Enflasyon ne demektir; hayat pahalılığı demektir. Geçim sıkıntısı demektir. Bu geçim sıkıntısının maalesef en fazla yansıdığı yer evlerimizin mutfaklarıdır" dedi.