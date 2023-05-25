Erdoğan'dan 'Akil İnsanlar' yorumu: Çözüm Süreci'nde Türkiye'nin entel dantel ne kadar kanaat önderi varsa buraya davet ettik

25 Mayıs 2023 Perşembe, 22:06

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk ve Kanal D ortak yayınında Ahmet Hakan ve Hande Fırat’ın moderatörlüğünde seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın çözüm sürecinde oluşturulan 'Akil İnsanlar' ile ilgili yorumu sosyal medyada gündem oldu.

Erdoğan, "Çözüm sürecinde katılanlar Türkiye’nin entel dantel ne kadar kanaat önderi varsa buraya davet ettik. Terör örgütüyle görüşme değil. Akil insanlarla toplantı yaptık" dedi.