Erdoğan'ın AKP teşkilatına verdiği talimat ortaya çıktı

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:16

İktidara yakın Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Selvi yazısının bir kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisinin teşkilatına yaptığı konuşmayı aktardı.

“2023 SEÇİMİNE YÖNELİK MESAJLARI BURADA VERİYOR”

Yazının ilgili bölümü şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu’da AK Parti teşkilatlarıyla bir toplantı yapmıştı. 2023 seçimlerine yönelik mesajlarını burada veriyor. İlçelere aldıkları oy oranını soruyor. Örneğin Altınordu ilçesi. “Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 76, milletvekili seçiminde yüzde 56 aldık” diye yanıt veriyor.

Erdoğan, 'O yüzde 76’yı 80’e çıkarın. Milletvekilliği ile cumhurbaşkanlığı seçimini birbirinden ayırtmayın. Milletvekili seçiminde de oy oranını artırın. Bu saatten sonra seçimlere çalışın. İç tartışmaları bir kenara bırakın, birbirinize kenetlenin, seçime çalışın' diye talimat veriyor."