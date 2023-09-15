Ergen akbabanın uçma öncesi kanat egzersizi kamerada
Tunceli'de Rehabilitasyon sonrası uçabilen ergen akbaba, doğaya özgürlüğüne geri döndü
Tunceli’de uçamayan ergen akbaba, bir haftalık bakım ve tedavinin ardından doğaya bırakıldı. Akbabanın uçma öncesi kanat egzersizleri yaptığı anlar, ekipler tarafından kayıt altına alındı.
Tunceli’de bir süre önce uçamayan ergen akbaba gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine bildirdi.
Akbabayı bulunduğu yerden alarak kuruma getiren ekipler, bir hafta süreyle bakım ve besleme yaptı.
Kurumda uçma egzersizleri de yaptırılan akbaba, daha sonra doğal ortamına salındı. Vadide bir kayalığa bırakılan akbaba, uçmak konusunda tereddüt yaşayarak önce egzersiz yaptı.
Ekiplerin bölgeden uzaklaşmasıyla cesaretini toplayan akbaba, uçarak gözden kayboldu.
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