Erkan Baş, iktidarı Meclis kürsüsünden uyardı: Haddinizi bilin!

25 Aralık 2023 Pazartesi, 17:34

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Genel Kurulu’nda; "Yılar sonra bakıldığında sadece ve sadece bu iktidarın şımarıklığı ve hadsizliği gözükür. İşte tam da bu nedenle TİP adına bu kürsüye ‘Haddinizi bilin’ demeye geldik. Buraya çıkıp da milyonlarca emekçinin alın terinden alınan parayı ‘İstediğim patrona aktarırım, istediğim tarikatlara veririm’ diyenleri uyarıyorum, haddinizi bilin" dedi.