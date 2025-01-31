'Erken kaos bekliyorum' Fatih Ergin açıkladı!

31 Ocak 2025 Cuma, 18:28

'DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KARŞI DEVRİMİN APARATI HALİNE GETİRİLDİ'

Ergin, Diyanet İşleri Başkanlığının siyasal İslamcıların yıllardır hedef aldığı bir Cumhuriyet kurumu olduğunu vurgulayarak, "İslam'ın kelime anlamı barışken, İslam'ı bir çatışma alanına çeviriyorlar" dedi. Halil Konakçı gibi isimlerin halktan ve dindar kesimden büyük tepki almasına rağmen hala konuşturulmasının bu durumu kanıtladığını savundu.





Ergin, Halil Konakçı'nın "Camilerde siyaset konuşacağız" sözlerine de tepki göstererek, "Camiler Allah'ın evidir ve toplumun tüm kesimlerini bir araya getirir. Siyasetin camilere taşınması insanları camilerden uzaklaştırır" dedi. Konakçı'nın bu eyleminin dine ve topluma zarar verdiğini ifade etti. Programda ayrıca devlet memuru olan imamların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı oldukları ve dolayısıyla siyaset yapmalarının kanuna aykırı olduğu da vurgulandı.





'TÜRKİYE POLİTİK PSİKOLOJİYLE ÇÖZÜLMEYE ÇALIŞILIYOR'

Ayşe Barım'ın tutuklanması, Ümit Özdağ'ın tutuklanması, Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturmalar ve gazetecilere yönelik gözaltılar gibi son dönemdeki olayların "Türkiye'nin politik psikolojiyle çözülmeye çalışıldığının" göstergesi olduğunu söyleyen Ergin, "İnsanlara birbirinden farklı gibi görünen bu olaylar aslında bir planın parçası" dedi.





GEZİ PARKI ERDOĞAN'IN YUMUŞAK KARNI

Ergin, iktidarın Gezi Parkı olaylarından ve toplumsal muhalefetten korktuğunu, bu nedenle Bahçeli'nin tehditleri ile "sokağa çıkmayın, susun, korkun" mesajı verildiğini belirtti. "Gezi Parkı olayları, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına yönelik bir tehdit değildi. Olaylar, tamamen insanların oradaki ağaçların yaşam hakkına sahip çıkma içgüdüsüyle hareket ettiği ve bu iktidarın ben sandıktan çıktım istediğim her şeyi yaparım, istediğimi dayatırım anlayışına bir itirazdır " dedi.





ERKEN SEÇİM Mİ, ERKEN KAOS MU?

Ergin, erken seçim beklentisiyle ilgili olarak ise "Şu an bir erken seçim değil, erken kaos bekliyorum" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını belirleme takvimini başlatmasının erken seçim baskısı yaratabileceğini de belirten Ergin, CHP'nin bu süreci iyi yönetmesi gerektiğini vurguladı.