Erzincan'daki altın madenine ÇED olumlu raporu vermişti! Devlet Bahçeli Murat Kurum'a sahip çıktı...
Erzincan'daki altın madenine ÇED olumlu raporu vermişti! Devlet Bahçeli Murat Kurum'a sahip çıktı...
Erzincan'daki altın madenine ÇED olumlu raporu vermişti! Devlet Bahçeli Murat Kurum'a sahip çıktı...
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