Erzincan'daki altın madenine ÇED olumlu raporu vermişti! Devlet Bahçeli Murat Kurum'a sahip çıktı...

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Erzincan'daki altın madenine ÇED olumlu raporu vermişti! Devlet Bahçeli Murat Kurum'a sahip çıktı...

ANKA
20 Şubat 2024 Salı, 13:41

Erzincan'daki altın madenine ÇED olumlu raporu vermişti! Devlet Bahçeli Murat Kurum'a sahip çıktı...

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