Esenler'de kendisini uyaranların üzerine minibüsü sürdü

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Esenler'de minibüs şoförü, yaya geçidini kapattığı gerekçesiyle kendisini uyaran Elif A. (15) ile Yağmur S.'nin (17) üzerine minibüsü sürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 13:04

Esenler Çinçindere Caddesi'nde Çarşamba günü saat 10.30'da  trafik ışıklarında bekleyen minibüs şoförü Sedat Arde, minibüsle yaya geçidini kapattı. Yayaların karşıya geçmesini engelleyen minibüsü fark eden Elif A. ile Nisa S., minibüs şoförü Sedat Arde'yi uyardı.

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