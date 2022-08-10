Esenyurt’ta etkili olan sağanak yağış rögarları patlattı: Caddeler sular altında kaldı

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:06

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde bu gece yarısından itibaren etkili olmak üzere sağanak yağış uyarısında bulunmuştu.

Haberin devamı...