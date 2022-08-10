Esenyurt’ta etkili olan sağanak yağış rögarları patlattı: Caddeler sular altında kaldı

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İstanbul'da 2 gün boyunca sürmesi beklenen sağanak yağmur, gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Esenyurt-Beylikdüzü çevresinde etkili olan sağanak yağış kanalizasyon ve su tahliye kanallarının patlamasına neden oldu. Caddeler sular altında kaldı.

İHA
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:06

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde bu gece yarısından itibaren etkili olmak üzere sağanak yağış uyarısında bulunmuştu.

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Esenyurt yağmur suları İstanbul

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