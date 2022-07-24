Esenyurt’ta iki aile arasında çıkan silahlı kavga kamerada

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Esenyurt’ta spotçuluk yapan iki aile arasında kız alıp verme meselesi yüzenden çıkan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

İHA
24 Temmuz 2022 Pazar, 16:56

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Esenyurt Örnek Mahallesi 1462. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, ikinci el eşya alım satımı yapan (spotçuluk) iki aile arasında kız alıp verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmaya diğer aile üyeleri de karışınca tarafların birbirlerine silahla ateş açması sorucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Silahlı kavga anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde ailelerin tartıştığı ve bir anda kavga etmeye başladığı görüldü. Daha sonra bir kişinin silahla ateş ettiği görüldü.

Esenyurt spotçuluk kavga

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