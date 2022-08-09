Eşi Özge Peker sosyal medyadan paylaştı: Sedat Peker'den yeni görüntü

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Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in ailesiyle vakit geçirdiği anları eşi Özge Peker sosyal medya hesabından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2022 Salı, 10:53

Geçen yılın mayıs ayında sosyal medya hesaplarından yayımlamaya başladığı ve siyaset-mafya-sermaye ilişkilerine dair önemli ifşalarda bulunduğu videolarıyla gündem olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kızlarıyla vakit geçirdiği anları eşi Özge Peker paylaştı.

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