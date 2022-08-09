Eşi Özge Peker sosyal medyadan paylaştı: Sedat Peker'den yeni görüntü
Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in ailesiyle vakit geçirdiği anları eşi Özge Peker sosyal medya hesabından paylaştı.
Geçen yılın mayıs ayında sosyal medya hesaplarından yayımlamaya başladığı ve siyaset-mafya-sermaye ilişkilerine dair önemli ifşalarda bulunduğu videolarıyla gündem olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kızlarıyla vakit geçirdiği anları eşi Özge Peker paylaştı.
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