Eşi Özge Peker sosyal medyadan paylaştı: Sedat Peker'den yeni görüntü
Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in ailesiyle vakit geçirdiği anları eşi Özge Peker sosyal medya hesabından paylaştı.
Geçen yılın mayıs ayında sosyal medya hesaplarından yayımlamaya başladığı ve siyaset-mafya-sermaye ilişkilerine dair önemli ifşalarda bulunduğu videolarıyla gündem olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kızlarıyla vakit geçirdiği anları eşi Özge Peker paylaştı.
Hakkında yakalama kararı bulunan ve şu an Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaşayan Sedat Peker, kendisinden para isteyen kızlarına Peker, "Benden zorla para alamazsınız. Benden öpücükle para alırsınız. Tehditle para vermem ben" diye konuştu.
"ŞİMDİ PARAYI VERİRİM"
Kızlarının kendisini öpmesinden sonra Peker, "Tamam şimdi parayı veririm. Ne kadar istiyorsunuz?" dedi.
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