Eski büyükelçiden dikkat çeken İran - İsrail açıklaması

15 Nisan 2024 Pazartesi, 11:52













Türkiye’nin eski Kahire Büyükelçisi Şafak Göktürk, İran'ın İsrail'e yaptığı misilleme saldırının ardından Ankara'da uzun süre hakim olan sessizliğe ilişkin, "Ankara'daki bu sessizlik dikkat çekici, alışılmış değil. Düşündürücü bir durum. Çünkü Türkiye'nin gerek bölgesinde gerek uluslararası konularda belli bir saygınlığı, ağırlığı vardır. Bu konuda konuşmak ince hesaplar gerektiriyor. Ama bunları yapabilecek bir diplomasimiz bizim öteden beri olmuştur" değerlendirmesini yaptı.