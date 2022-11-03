Eski çelik çaydanlıklar hayat buluyor
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 15 yıldır eskiyen tencere, tava ve çaydanlık tamiri yapan Ali Atak, mutfak eşyalarının ömrüne ömür katıyor.
Ali Atak, 15 yıldır çaydanlık, tencere ve tavalara yeniden hayat veriyor. Çeliğin sonsuz güçte olduğunu ve düzenli kullanıldığında ise ömürlük hizmet verebileceğini dile getiren çelik tamircisi Ali Atak, yaptığı hizmetle Bandırma ve kırsal mahallelerinde birçok insanın eskiyen tencere, tava ve çaydanlık sorununu çözüyor.
15 yıldır Bandırma’nın birçok kırsal mahallesinde, kendi aracını özel dizayn eden ve seyyar olarak çalışan Ali Atak, kullanılamaz hale gelen çaydanlık, tava, tencere gibi mutfak eşyalarını yeniden işlevsel hale getirdiklerini belirtti.
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