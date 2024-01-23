Eskişehir’den yola çıktılar, Mısır’ın su altı güzelliklerini kaydettiler...
Eskişehir’den yola çıktılar, Mısır’ın su altı güzelliklerini kaydettiler...
Mısır’daki Kızıldeniz’de 30 metreye kadar dalan Eskişehirli dalgıçlar, devasa boyutta caretta caretta ve birçok endemik türde balık görüntüledi.
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