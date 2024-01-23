Eskişehir’den yola çıktılar, Mısır’ın su altı güzelliklerini kaydettiler...

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Eskişehir’den yola çıktılar, Mısır’ın su altı güzelliklerini kaydettiler...

cumhuriyet.com.tr
23 Ocak 2024 Salı, 10:16




Mısır’daki Kızıldeniz’de 30 metreye kadar dalan Eskişehirli dalgıçlar, devasa boyutta caretta caretta ve birçok endemik türde balık görüntüledi.

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