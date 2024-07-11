Eskişehirli yurttaş saçlarına kalpak şekli verdiriyor: Her gün böyle bakımlı gezmeyi seviyorum...
Eskişehirli yurttaş saçlarına kalpak şekli verdiriyor: Her gün böyle bakımlı gezmeyi seviyorum...
Eskişehir'de döküldükten sonra kullandığı ürünle daha sert çıkan saçına ‘kalpak' formu veren 56 yaşındaki Çetin Sokulgan, çevresinin dikkatini çekiyor. Bu şekli çok sevdiğini belirten Sokulgan, 1 saatini ayna karşısında geçirdiğini söyledi.
Video Haberler
- Kan sulandırıcı kullananlar dikkat!
- Uyurken seçilecek yastığa dikkat
- 30 yıllık anahtarcı isyan etti
- Eskişehirli yurttaş saçlarına kalpak şekli verdiriyor
- Hayvan figürlü kaya resimleri, tez konusu oldu
- Pazar sepeti boş kaldı
- Navigasyon cihazı arızalandı
- Kayseri'de olanlar bir iç savaş provası mı? Cihat Yaycı
- PARİS 2024 ÇOK SICAK OLACAK
- Duygu dolu anlar!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker’in uyardığı şirket
- Son kararı Erdoğan verecek!
- Fethiye’de dönen dalavere
- Saat verdiler: İstanbul’a gök gürültülü sağanak geliyor!
- MHP eriyor, CHP birinci parti!
- Polat çifti için istenen ceza belli oldu
- ‘Hepinizin tuzu kuru’
- '21.00'de hep birlikte ayağa kalkıyoruz'
- İstanbul'da bazı uçuşlar iptal edilecek
- Çok sayıda il için 'kuvvetli sağanak yağış' uyarısı!