Eskişehirli yurttaş saçlarına kalpak şekli verdiriyor: Her gün böyle bakımlı gezmeyi seviyorum...

11 Temmuz 2024 Perşembe, 17:17





















Eskişehir'de döküldükten sonra kullandığı ürünle daha sert çıkan saçına ‘kalpak' formu veren 56 yaşındaki Çetin Sokulgan, çevresinin dikkatini çekiyor. Bu şekli çok sevdiğini belirten Sokulgan, 1 saatini ayna karşısında geçirdiğini söyledi.