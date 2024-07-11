Eskişehirli yurttaş saçlarına kalpak şekli verdiriyor: Her gün böyle bakımlı gezmeyi seviyorum...

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Eskişehirli yurttaş saçlarına kalpak şekli verdiriyor: Her gün böyle bakımlı gezmeyi seviyorum...

IHA
11 Temmuz 2024 Perşembe, 17:17






Eskişehir'de döküldükten sonra kullandığı ürünle daha sert çıkan saçına ‘kalpak' formu veren 56 yaşındaki Çetin Sokulgan, çevresinin dikkatini çekiyor. Bu şekli çok sevdiğini belirten Sokulgan, 1 saatini ayna karşısında geçirdiğini söyledi.

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