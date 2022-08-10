Evli olduğu kadını katleden erkekten korkunç paylaşım: 'Gururlu hissediyor'

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:03

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Seferşah Mahallesi Çay Sokak’ta, önceki gün saat 21.30 sıralarında Gencay Korur, kayınpederinin evine geldi ve eşi Ayşe Korur ile konuşmak istediğini söyleyerek eve girdi. Ayşe Korur’u tüfekle vuran Gencay Korur, daha sonra olay yerinden kaçtı.

KURTARILAMADI

Yaralanan Ayşe Korur, Ezine Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Cinayetin ardından kaçan Gencay Korur’u yakalama çalışmaları ise devam ediyor.