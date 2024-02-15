Evlilik desteği alan yurttaş Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti: Eşimin yüzüğünü o parayla aldım...
Evlilik desteği alan yurttaş Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti: Eşimin yüzüğünü o parayla aldım...
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney ile birlikte kısa bir ilçe turu yaptı. Bir vatandaş İmamoğlu’na, “Kocaeli’de doktorum. İkametgahımı almıyorum size oy vermek için” diyen de oldu, “Seçimi kazandığınızdan beri, zamanında topal ördek dediler size. ‘Seçilse bile topal ördek olacak’ dediler. Seçildiniz; bu kez, ‘Bir iş yapmıyor’ dediler. Fakat yaptınız. Ben evlendim, evlilik yardımı aldım. Fakat Beyoğlu Belediyesi’ne nikah ücreti ödedim, Büyükşehir Belediyesi yardım verdi. Ben eşime yüzüğü, Büyükşehir’den aldığım parayla aldım” dedi.
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