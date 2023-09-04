F-4 uçağının boş yakıt tankı otoparktaki araçların üzerine düştü! O anları görenler anlattı...

04 Eylül 2023 Pazartesi, 17:19

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait F-4 savaş uçağının boş yakıt deposu Ankara’da TPAO otoparkındaki araçların üzerine düştü, üç araç hasar gördü. Olaya şahit olan Adnan Akkuş, “Aşırı derece yüksekteydi. Sesler aşırı derece olduğu için burada pilotun sesten dolayı yukarıya bakmalarını sağlamak için yaptığını düşündüm. Ki bu parçanın düştüğünden dolayı yapmıştır diye düşünüyorum hala” dedi. Tank, askeri yetkililerin incelemesinin ardından kamyonete konularak olay yerinden götürüldü.