Faiz kararının ardından para uzmanı Yılmaz Kapalıçarşı’dan uyardı: ‘Bu karar dövizin ateşini daha da yükseltecek’

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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini 2,5 puan artışla yüzde 17,50'ye yükseltti. Para ve Piyasa Uzmanı Reşat Yılmaz, kararın ardından Cumhuriyet TV’ye konuştu. Yılmaz, bu kararın dövizin ateşini daha da yükselteceği uyarısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2023 Perşembe, 17:31

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı.  Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 17,50'ye çıkardı. 

Faiz kararının ardından 40 senedir Kapalıçarşı’da esnaf olduğunu söyleyen Para ve Piyasa Uzmanı Reşat Yılmaz, dövizin böyle yükseldiğine hiç şahit olmadığını belirtti. Cumhuriyet TV’ye konuşan Yılmaz, “Önümüzdeki hafta dolar 28-29 TL seviyelerini görebilir” dedi.

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