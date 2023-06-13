Dolar için kritik uyarı: 'İşler sarpa sararsa...'

Yayınlanma: 13.06.2023 - 15:01

Güncelleme: 13.06.2023 - 15:11

Geçen hafta her gün rekor tazeleyen dolar/TL ve euro/TL’de yükseliş tüm hızıyla devam ediyor. Dolar sabah saatlerinde 23.71 lirayı görürken, Euro 25.6 seviyesine ulaştı.

Ekonomist Güldem Atabay, ilerleyen günlerde Türk Lirası’nın dolar karşısında hızla erişiyine ilişkin Cumhuriyet TV’ye değerlendirmelerde bulundu. “Sonbaharda 26’lar 27’ler seviyesini görürüz. İşler biraz daha sarpa sararsa bu sene içinde 30’u görmek mümkün” açıklamasını yapan Atabay, seçim sonrası kurdaki sert artışla beraber asgari ücretin temmuzdaki ara zamla birlikte yükseltilebileceğine dikkat çekti.

“TL’DEKİ HER SERT DEĞER KAYBI ENFLASYON OLARAK GERİ DÖNÜYOR”

Sözlerine ekonominin güncel durumunu değerlendirerek başlayan Atabay, “Şu anda TL’deki baskılama sürecinin kalktığını görüyoruz, tam olarak da değil, satışlar devam ediyor ancak bir taraftan da TL’ye değer kaybettirme süreci var. Şunu unutmayalım Şimşek ve Gaye Erkan’ın gelmelerindeki asıl amaç bu eritilen döviz rezervleri yerine koymak. Yabancı yatırımcının, sıcak paranın gelebilmesi için son dönem baskılamaların hafiflemesi şart. Bizde maliyet enflasyonunda, ne alsak, ithalat ara malı enerji, elektrik, alınan tükenmez kalemlerin plastiğinin ithalatı, bütün bunlar bize zam olarak geri dönüyor. Yani TL’deki her sert değer kaybının bize bir enflasyon dalgası olarak geri döneceği bilinen bir durum, biz de onu yaşıyoruz” açıklamasında bulundu.

“DOLAR BU SENE İÇİNDE 30 LİRAYI GÖREBİLİR”

İlerleyen günlerde TL’nin değer kazanmasının artık zor olduğunu vurgulayan Atabay, “Sene sonundaki enflasyon bence yüzde 50’nin altında olamayacak, dolayısıyla faiz artışlarını göreceğiz. Yaz ayları turiz mevsimi, döviz girişleri sebebiyle biraz daha rahat olur, ama sonbaharda 26’lar 27’ler seviyesini görürüz. İşler biraz daha sarpa sararsa bu sene içinde 30’u görmek mümkün” dedi.

“ASGARİ ÜCRET 11 BİN-11 BİN 500 TL ARASINA ÇIKAR”

Atabay, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in ‘asgari ücret 500 dolar seviyelerine çıkacak’ açıklamalarını hatırlatarak temmuzda yapılacak ara zamma ilişkin, “Asgari ücret eğer enflasyonu kovalarsa ne kadar arttırırsanız arttırın bir refah hissi yaşayamazsınız. Dolar değer kazandığı, TL değer kaybettiği süreçte 500 doları da yakalayamazsınız, bir ay sonra tekrar 400’e iner. Ben asgari ücretin 11 bin - 11 bin buçuk arasında bir yere çıkacağını düşünüyorum, bu yetersizdir ancak daha yüksek bir rakamı da gerçekçi bulmuyorum” ifadelerini kullandı.

“AYIN 22’SİNDE FAİZ ARTIŞI GÖRECEĞİZ”

22 Haziran’da Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu’nun toplantısı sonucu belirlenecek politika faizini işaret eden Atabay, “Bir faiz artışı göreceğiz. Mehmet Şimşek’in olduğu yerde bence faiz indirimi söz konusu değil. TL’deki gidişat yaz aylarında 24’ler 25’ler civarında istikrarı kazanır gibi görünüyor. Ama uçuk afaki rakamlar 40’lar 50’ler gibi bir şey yok. Öyle bir korku senaryosuna da gerek yok. 3-4 aylık performans oldukça belirleyici olacak ama adımların gecikmesi değer kaybını hızlandırabilecektir” diyerek sözlerini sonlandırdı.