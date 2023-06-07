Kapalıçarşı'da vahim tabloyu ekonomistler değerlendirdi: '30 senedir ilk defa...'

Yayınlanma: 07.06.2023 - 16:33

Güncelleme: 07.06.2023 - 17:41

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez cumhurbaşkanı seçilmesiyle beraber, seçim öncesi durağan olan dolar ve euro seçimin ardından anden yükselişe geçti. Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek’in ‘irrasyonel politikalara son verileceği’ sözünün ardından dolar 23 liranın üzerine çıktı.

Doların tırmanışa geçmesiyle beraber Kapalıçarşı sallandı. Cumhuriyet TV’ye açıklamalarda bulunan ekonomistler, doların ilerleyen dönemlerdeki akıbetine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Kapalıçarşı’ya akın eden yurttaş ise çareyi dolar satın alarak yatırım yapmakta buldu .

“30 SENEDİR İLK DEFA BÖYLE BİR GÜN YAŞIYORUZ”

30 senedir Kapalıçarşı’da çalışan Para ve Piyasa Uzmanı Adnan Kapukaya, bugünün tarihi değer taşıdığını ifade ederek “25 civarına kadar bir hareketlenme görebiliriz bunun arkası gelirse, o seviyeyi kırdığı takdirde, piyasa yeniden bir kriz havasına girecektir. Burada Mehmet Şimşek’in yapacağı tek şey faizleri yukarı çekecek, muhtemelen bunu yapacak. Sabah markete girdim, herkes etiket değiştiriyor. En düşük kira 10 bin lira, bugün asgari ücret 12 bin lira da olsa bu çözülmediği sürece kriz devam eder. 30 senedir ben bu işin içindeyim, ilk defa böyle sıkıntılı bir gün yaşıyoruz” dedi.

“EKONOMİ DİREKSİYONU YAZ BOZ TAHTASI OLMAMALI”

Para ve Piyasa Uzmanı Reşat Yılmaz da yönetimden beklentilerini dile getirerek “Tahtakale piyasasında fırtına devam ediyor. Beklentiler, doların yukarı gideceği yönündedir. Örneğin bir gecede Türk Lirası yaklaşık 7 bandında eridi. Hızlı eriyen bir Türk Lirası var. Gözler yine ekonomi yönetimde. Piyasalarda kur korumalı sisteme son verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Ekonomide direksiyona geçenlere de bi beyanatım olacak: Ekonomi direksiyonu yaz boz tahtası olmamalı. Çünkü piyasalar gerginlik sevmez, istikrar ister. En azından merkez bankası başkanının görevi bitene kadar koltuğunda kalması lazım. Vatandaş da Türk Lirası’na güvenmiyor. Ülke olarak üretimle ancak Türk Lirası’nı güçlendiririz. Ancak 5 yıl içerisinde üretimle de tarımla da uğraşanların sayısı yarı yarıya düşmüştür. Türk Lirası’ndaki sancılı süreç devam edecek” ifadelerini kullandı.

“DOLARIN 27 LİRA BANDINI TEST EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

İlerleyen günlerde doların geleceği seviyeye dikkat çeken Yılmaz, “Sonbahara doğru ben doların 26-27 lira bandını test edeceğini düşünüyorum. Kur korumalı sisteme son verilirse piyasalar da bunu olumlu karşılayacaktır. Dolar ve euro yatırım aracı değildir, vatandaş Türk Lirası’na güvenmediğinden parasını korumak için dolar ve euroya yöneliyor. Ekonomide büyük bir enkaz var. Bu enkazdan çıkmamız da bayağı zaman alacaktır. Çünkü güven önemli ve diğer boyutu da mülteci sorunu. Önümüzdeki günlerde arka arkaya zamlar gelecek” açıklamasında bulundu.

“AYIN 22’SİNE KADAR HAREKETLİLİK DEVAM EDECEK”

Hareketliliğin yaklaşık 2 hafta daha süreecğini vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle noktaladı:

“Seçimden önce olmayan dövizi sattık, örneğin bankalar serbest piyasaya döviz vermiyordu, bu da tansiyonu çok yükseltmişti. Dolarla alım satım arasnda 2 lira oynuyordu şu anda makas az da olsa düşmüş vaziyette. Ancak hala bankalar arası ile serbest piyasa arasında yaklaşık 1 lira fark ediyor. Bugün burada büyük bir fırtına var, piyasaya hareketlilik geldi. İnsanlar elindeki birimini nasıl değerlendiririm beklentisi içinde olduğu için bugün alana indi. Ayın 22’sine kadar bu hareketlilik devam edecek. Ayın 22’sinden sonra politika faizinde hızlı artış yaşanırsa bunu piyasalar olumlu yönde karşılayacaktır.”

Doların hızla yükselişinin ardından Kapalıçarşı’nın yolunu tutan yurttaş ise endişeli.

“KURTULUŞ SAVAŞI’NDAN SONRA BİLE BU TABLO ÇİZİLMEDİ”

Emekli memur Ahmet Yıldırım, “Geçinmek için çare arıyoruz, bunlar daha iyi günlerimiz. Şu anda yağmur çiseliyor, daha fırtınası dolusu var. Ben çakma ekonomist değilim, 44 sene maliyede görev yaptım, böyle bir sistem görmedim, her şey flu. Şemsiyeyi o kadar açtık ki toparlaması çok güç. Patatesi soğanı alınca öpüp başımıza koyuyoruz, kiraları nasıl ödeyeceğiz, hükümet ne karar verecek diye bekliyoruz. Bugün Kurtuluş Savaşı’ndan sonra bile bu kadar acı bir tablo çizilmemişti, bir rüya aleminde gibiyiz” dedi.

“BOŞLUKTA GİDİYOR GİBİYİZ”

Dolar almaya gelen Gürbüz Oğuz da “Ülke hiç iyiye gitmiyor, sonumuz iyi görünmüyor, herkesin alım gücünü etkiledi. Sanki bir boşlukta gidiyor gibiyiz.” değerlendirmesini yaptı.

“EKONOMİYE GÜVENİM YOK”

İnşaat sektöründe çalışan Yücel Korkmaz, “Biz ticaret yapıyoruz, tüm mallara zam geldi. Zarar edecekmişiz gibi görünüyor. İyi olacağını düşünüyorum ama şu an öyle bir hareketlilik yok ,ekonomiye güvenim de yok” ifadelerini kullandı.

“YURTDIŞI PLANLARIM VARDI, PİŞMAN OLDUM”

Üniversite öğrencisi Gökçe Nur Seçkin ise “Yurtdışı planlarım var. Daha dün dolar alacaktım, almadım, şu anda pişman oldum. Bu gidişat hiç iyi değil, nereye varır bilmiyorum ama daha da yükselecek gibi duruyor o yüzden bir an önce almaya geldim ben de Kapalıçarşı’ya” diyerek mağduriyetini dile getirdi.