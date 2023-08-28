“Fakir zenginden önce cennete girecek” demişti! Cemal Enginyurt'tan Cübbeli Ahmet’e olay yanıt...
Cemal Enginyurt'tan Cübbeli Ahmet’e olay yanıt...
Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, “14 ve 28 Mayıs’ta bir seçim yaşadık ve seçim sonrasında Recep Tayip Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu. Bizler de bekledik sayın Recep Tayip Erdoğan 85 milyonun cumhurbaşkanı olsun ve verdiği sözleri yerine getirsin. Sen artık seçildin ve beş yıl daha Cumhurbaşkanısın. Ne dedi seçimlerde? 'Önce memurlara vereceğim en düşük 22 bin liranın aynısını emeklilere vereceğim' dedi. Verdi mi, tabii ki de hayır" diye konuştu.
Video Haberler
- Cemal Enginyurt'tan Cübbeli Ahmet’e olay yanıt...
- Kadıköy'de denetime takılan sürücüden tehdit!
- Taksilere yönelik denetim
- Nesli tükenmekte olan su samuru Sinop'ta görüntülendi
- Ekonomi yazarı Ekinci’den kritik uyarı
- Wagner Lideri Prigojin ölmemiş olabilir mi?
- Veli Ağbaba'dan Senaryoyu yazan, yöneten sensin yanıtı
- Bunu da gördük! Cami tuvaletinde abonelik sistemi...
- Cem Avşar, yetersiz burs ve kredileri eleştirdi!
- Naci Görür de dinleyiciler arasındaydı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sadece 3 soru, katılımcıların yüzde 83'ü çuvallıyor!
- Sabancılar bu yüzden mi kaza geçirdi?
- Sessizliğini 'alışıldık' biçimde bozdu
- Uşşaki şeyhi geri dönüyor
- Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'e konuştu
- AKP'ye İstanbul için yeni bir isim daha...
- Cumhuriyet'in acı günü
- Yine tekel, yine silahlı saldırı!
- Aslıhan Doğan-Arda Turan çiftinden üzen haber
- Sabancı çiftinin sağlık durumunda son durum!