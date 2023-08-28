“Fakir zenginden önce cennete girecek” demişti! Cemal Enginyurt'tan Cübbeli Ahmet’e olay yanıt...

28 Ağustos 2023 Pazartesi, 11:20

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, “14 ve 28 Mayıs’ta bir seçim yaşadık ve seçim sonrasında Recep Tayip Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu. Bizler de bekledik sayın Recep Tayip Erdoğan 85 milyonun cumhurbaşkanı olsun ve verdiği sözleri yerine getirsin. Sen artık seçildin ve beş yıl daha Cumhurbaşkanısın. Ne dedi seçimlerde? 'Önce memurlara vereceğim en düşük 22 bin liranın aynısını emeklilere vereceğim' dedi. Verdi mi, tabii ki de hayır" diye konuştu.

