Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde asfalt bakım çalışması yapılacak

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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul’da bulunan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde asfalt çalışması yapılacağını duyurdu.

İHA
11 Ağustos 2022 Perşembe, 18:00

KGM İstanbul’da bulunan ve iki yakayı birbirine bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde asfalt çalışması yapılacağını, bu nedenle Edirne istikametinde trafiğin tek şeride düşürüleceğini duyurdu. 

Karayolları Genel Müdürlüğü fatih sultan mehmet köprüsü bakım çalışması

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