Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde asfalt bakım çalışması yapılacak

11 Ağustos 2022 Perşembe, 18:00

KGM İstanbul’da bulunan ve iki yakayı birbirine bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde asfalt çalışması yapılacağını, bu nedenle Edirne istikametinde trafiğin tek şeride düşürüleceğini duyurdu.