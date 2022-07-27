Fatih'te kaza anının görüntüleri ortaya çıktı

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Fatih’te ara sokaktan çıkan otomobil ile motosikletlinin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kaza anı kask kamerasına böyle yansıdı.

İHA
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:34

Akşam saatlerinde Fatih Unkapanı Atatürk Bulvarı Aksaray istikametinde meydana gelen kazada iddiaya göre, ara sokaktan Atatürk Bulvarı'na bağlanmak isteyen 34 LM 6245 plakalı otomobil sürücüsü cadde üzerinde seyir eden motosiklet ile çarpışmıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli yola savrulan Burak Sabay ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü ise aracın içine sıkışmıştı. İki sürücü hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan motosiklet sürücüsü Burak Sabay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Fatih kaza trafik kazası motosiklet

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