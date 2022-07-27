Fatih'te kaza anının görüntüleri ortaya çıktı
Fatih’te ara sokaktan çıkan otomobil ile motosikletlinin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kaza anı kask kamerasına böyle yansıdı.
Akşam saatlerinde Fatih Unkapanı Atatürk Bulvarı Aksaray istikametinde meydana gelen kazada iddiaya göre, ara sokaktan Atatürk Bulvarı'na bağlanmak isteyen 34 LM 6245 plakalı otomobil sürücüsü cadde üzerinde seyir eden motosiklet ile çarpışmıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli yola savrulan Burak Sabay ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü ise aracın içine sıkışmıştı. İki sürücü hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan motosiklet sürücüsü Burak Sabay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Video Haberler
- Fatih'te 'havuz' patladı: Okul bahçesi göle döndü
- Metroda kendisini taciz eden adamı böyle ifşa etti
- Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı
- Trafikte tartışma sonrası korku dolu anlar kamerada
- Taksiden silah ve uyuşturucu çıktı
- İlk sonuçlar belli oldu
- Özil'in ayrılırken aldığı para belli oldu!
- Adana uçağındaki anons yolcuları gülümsetti
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Adana uçağındaki anons yolcuları gülümsetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıda 'Erdoğan'ın Diploması' hareketliliği
- THY'den yurt dışı uçuşlarını durdurma kararı
- Erdoğan'ın 'terör örgütü' sözlerine sert tepki
- ‘Fiyatları tayin eden Allah’tır’
- 'Yalaka değiliz' diyen Hande Fırat'a: Kendi adına konuş
- 'Bölge daha da riskli' diyerek uyardı
- CHP'den imam Konakçı'ya sert yanıt
- AKP katılmayacak
- Diyanet'in fetvasına tepki yağdı
- Erdoğan imzaladı, yüzde 36 zam geldi