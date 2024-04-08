Fenerbahçe Süper Kupa'da sahadan çekildi! Dursun Özbek: Tarihe kötü geçecek bir Süper Kupa finali

08 Nisan 2024 Pazartesi, 12:36









Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, “2023 Süper Kupası finali oynadık. İki takım sahaya çıktı. Fakat üzülerek söylüyorum böyle bir pozisyonu, durumu beklemiyorduk. Güzel Urfa'ya geldik, Urfa'nın güzel insanlarına bu önemli Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin keyfini yaşamaktansa acayip, saçma sapan, aklımıza gelmeyecek bir durumla karşılaştık” dedi.

