Fenerbahçe Süper Kupa'da sahadan çekildi! Dursun Özbek: Tarihe kötü geçecek bir Süper Kupa finali
Fenerbahçe Süper Kupa'da sahadan çekildi!
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, “2023 Süper Kupası finali oynadık. İki takım sahaya çıktı. Fakat üzülerek söylüyorum böyle bir pozisyonu, durumu beklemiyorduk. Güzel Urfa'ya geldik, Urfa'nın güzel insanlarına bu önemli Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin keyfini yaşamaktansa acayip, saçma sapan, aklımıza gelmeyecek bir durumla karşılaştık” dedi.
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