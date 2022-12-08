Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu

08 Aralık 2022 Perşembe, 07:00

Özel bir hastanenin pediatri bölümünde hemşire olan Fidan Çoban, 10 yıl önce seminer için gittiği İstanbul'da toplu taşıma aracında tanımadığı bir kişi tarafından taciz edildi. Araçtan inince kaldığı binaya kadar takip edilen Fidan Çoban, Ankara'ya döndükten bir süre sonra bu olayın da etkisiyle birlikte 5 yaşındaki oğlu ile karate sporuna başladı. Fidan Çoban'ın şu anda 12 yaşında olan oğlu Kaan Özterzi, 7 yılda katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda 1 dünya ikinciliği, 1 Avrupa şampiyonluğu olmak üzere 28 madalya kazandı. Oğlu ile birlikte karate öğrenen Fidan Çoban, aynı zamanda kursa katılıp, sınavda başarı sağlayarak karate hakemi de oldu.



'PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK ETKİLENDİM'



22 yıllık hemşire Fidan Çoban, takip ettiği olayın kendisini çok etkilediğini belirterek, "Bundan yaklaşık 10 yıl önce seminer için gittiğim İstanbul’da tanımadığım bir erkek toplu taşımada beni taciz etti. Toplu taşımadan indikten sonra da kaldığım eve kadar beni takip etti. Hatta kaldığım binaya kadar da girdi. Hemen polisi aradım, binadakilere haber verdim. Ama tabii polis geldiğinde çoktan gitmişti. Bu olayı hiç unutamadım, psikolojik olarak çok etkilendim. Hem bu olay hem de oğlumun küçük yaştan itibaren çok hareketli olması karateye başlamamızda etkili oldu. Böylece karate sporu 7 yıl önce hayatımıza girdi. Oğlum 7 yıldır aktif karate yapıyor. Ben de onunla birlikte antrenmanlara, turnuvalara gidip gelirken öğrendim. Aynı zamanda 3 yıldır da aktif hakemlik yapıyorum. Hayatımızın yarısı hastanede, yarısı spor salonunda geçiyor" dedi.



'KADIN OLARAK KENDİMİ SAVUNABİLİYORUM'



Fidan Çoban, hastanede ve çevresinde herkesi spora yönlendirdiğini anlatarak, "Bu spor bir savunma sanatı ve ben herkese tavsiye ediyorum. Bu spora başladıktan sonra kendimi daha iyi hissetmeye başladım, özgüvenim arttı. Hayatımda çok şey değişti diyebilirim. Çok stresli ve yoğun çalışıyoruz. Bu sporla kendimi iyi hissediyorum, stresimi atıyorum. Her şeyden önemlisi bir kadın olarak kendimi savunabiliyorum, kendime güveniyorum. Oğlumun da en büyük destekçisi oldum. Zaman zaman pes ettiği dönemler olmuştur; ama hep destek olarak, yanında olarak, ona moral vererek, ona tekrar sporu sevdirmeye, soğutmamaya çalıştım. Ayrıca bütün kadınların spor yapması lazım, her şeyden önce kendilerini savunabilmeleri lazım" diye konuştu.



Kaan Özterzi de annesi ile birlikte karate yaptığı için çok mutlu olduğunu söyledi.