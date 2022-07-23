Fıkra gibi olay! Adana'da çalınan motosiklet, Bursa'da bir daha çalındı

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:46

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlar kuaför dükkanının içinde bulunan motosikleti gözüne kestirdi. Bir süre çevrede gözetleme yapan şüpheliler, en uygun zamanı buldukları anda levye ile kuaförün kapısını açarak içeri girdi. Motosikletin yanına giden şüpheliler, motosikleti hızlıca sürükleyerek bölgeden uzaklaştı.

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