Fıkra gibi olay! Adana'da çalınan motosiklet, Bursa'da bir daha çalındı

Abone Ol google-news

Bursa'da esnaflık yapan bir kişi 2 ay önce Adana'da çalınan motosikletinin bulunmasının ardından 'bir daha çalınmasın' diye Bursa'ya getirdi. Burada bir süre kalan motosiklet tekrar hırsızlar tarafından çalındı. Bu duruma tepki gösteren sahibi motosikletinin bulunmasını istiyor.

DHA
23 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:46

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlar kuaför dükkanının içinde bulunan motosikleti gözüne kestirdi. Bir süre çevrede gözetleme yapan şüpheliler, en uygun zamanı buldukları anda levye ile kuaförün kapısını açarak içeri girdi. Motosikletin yanına giden şüpheliler, motosikleti hızlıca sürükleyerek bölgeden uzaklaştı.  

Haberin devamı...

Bursa Adana hırsız motosiklet

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler