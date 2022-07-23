Fıkra gibi olay! Adana'da çalınan motosiklet, Bursa'da bir daha çalındı
Bursa'da esnaflık yapan bir kişi 2 ay önce Adana'da çalınan motosikletinin bulunmasının ardından 'bir daha çalınmasın' diye Bursa'ya getirdi. Burada bir süre kalan motosiklet tekrar hırsızlar tarafından çalındı. Bu duruma tepki gösteren sahibi motosikletinin bulunmasını istiyor.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlar kuaför dükkanının içinde bulunan motosikleti gözüne kestirdi. Bir süre çevrede gözetleme yapan şüpheliler, en uygun zamanı buldukları anda levye ile kuaförün kapısını açarak içeri girdi. Motosikletin yanına giden şüpheliler, motosikleti hızlıca sürükleyerek bölgeden uzaklaştı.
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