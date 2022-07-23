Fıkra gibi olay! Adana'da çalınan motosiklet, Bursa'da bir daha çalındı

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:00

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlar kuaför dükkanının içinde bulunan motosikleti gözüne kestirdi. Bir süre çevrede gözetleme yapan şüpheliler, en uygun zamanı buldukları anda levye ile kuaförün kapısını açarak içeri girdi. Motosikletin yanına giden şüpheliler, motosikleti hızlıca sürükleyerek bölgeden uzaklaştı.

Motosikletinin sürekli hırsızlar tarafından çalındığını belirten İbrahim Ali Çelik, şunları söyledi:



"- Sahibi olduğum motosiklet Adana'da 2 ay önce hırsızlar tarafından çalındı. Bir süre motosikletin izini ararken hırsızlar uygulamada motosikletim ile polislere yakalanıyor. Daha sonra motosikleti Adana'dan Bursa'ya getirdim ve koyacak yerim olmadığı içinde dükkanımın içine bıraktım.



- Hırsızlar levye ile kapıyı açtı. Kapıda tek kilit vardı. Şimdi 2 tane var ama başımıza geldikten sonra anladık.



- Çalanlara hakkımı helal etmiyorum. Çok güzel bir mahalledeyim. Bu kadar rahat da çalınmaması lazım. Daha önce de dükkanın önünden geçerek bakmışlar zaten. Sonra sabaha karşı dükkana girerek motosikleti çalmışlar."