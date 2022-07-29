Film gibi sahtekârlık: Karakolda ‘MİT’çi oyunu
Alanya ilçesinde jandarmaya kendilerini istihbarat görevlisi olarak tanıtan 5 kişi gözaltına alındı. Savcılık soruşturmanın derinleştirilmesi için ek süre isterken, gözaltı süresi 1 gün uzatılan şüphelilerin yarın tekrar adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Antalya Alanya'da Mahmutlar Jandarma Karakolu’na giden T.A. (54), İ.Y. (58), Ş.T. (51), C.T. (43) ve M.D.Ç. (32), karakol komutanı astsubaya kimlik ibraz ederek kendilerini Cumhurbaşkanlığı tarafından özel görevlendirilmiş MİT’çi olarak tanıttı.
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