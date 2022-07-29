Film gibi sahtekârlık: Karakolda ‘MİT’çi oyunu

29 Temmuz 2022 Cuma, 13:45

Antalya Alanya'da Mahmutlar Jandarma Karakolu’na giden T.A. (54), İ.Y. (58), Ş.T. (51), C.T. (43) ve M.D.Ç. (32), karakol komutanı astsubaya kimlik ibraz ederek kendilerini Cumhurbaşkanlığı tarafından özel görevlendirilmiş MİT’çi olarak tanıttı.

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