Film gibi sahtekârlık: Karakolda ‘MİT’çi oyunu

Alanya ilçesinde jandarmaya kendilerini istihbarat görevlisi olarak tanıtan 5 kişi gözaltına alındı. Savcılık soruşturmanın derinleştirilmesi için ek süre isterken, gözaltı süresi 1 gün uzatılan şüphelilerin yarın tekrar adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

AA
29 Temmuz 2022 Cuma, 09:47
Film gibi sahtekârlık: Karakolda ‘MİT’çi oyunu
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Antalya Alanya'da Mahmutlar Jandarma Karakolu’na giden T.A. (54), İ.Y. (58), Ş.T. (51), C.T. (43) ve M.D.Ç. (32), karakol komutanı astsubaya kimlik ibraz ederek kendilerini Cumhurbaşkanlığı tarafından özel görevlendirilmiş MİT’çi olarak tanıttı.

Özel yetkili savcı’ tarafından imzalanmış arama tutanağını da komutana teslim eden bu kişiler, iddiaya göre, Interpol tarafından arandıklarını öğrendikleri Heiti Raag ve eşi Olga Raag’ın gözaltına alınarak kendilerine teslim edilmelerini istedi.

İMLA HATALARI VE YETKİ YANLIŞI

Komutan, yetki karmaşası ve imla hataları olan yazıyı şüphelenip Alanya Jandarma Komutanı Yarbay Burak Mindivanlı’ya gönderdi.

İlçe Komutanı kimlik bilgilerini taratınca C.T.’nin dolandırıcılık ve yaralama gibi 30 suç kaydı olduğu tespit edildi. Evrakta imzası olan özel yetkili savcı da hayali çıktı. 5 kişi gözaltına alınırken M.D.Ç.’nin Antalya Barosu’na kayıtlı avukat olduğu, ayrıca Heiti Raag’ın da avukatlığını yaptığı belirlendi.


Alanya sahtekarlık dolandırıcılık MİT MİT mensubu

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