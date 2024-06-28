Film sahnesi değil gerçek: Havada motoru duran uçağı piste böyle indirdi

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Film sahnesi değil gerçek: Havada motoru duran uçağı piste böyle indirdi

IHA
28 Haziran 2024 Cuma, 14:04





İzmir’in Selçuk ilçesinden kalkış yapan eğitim uçağı motor arızası nedeniyle Aydın Çıldır Havaalanı’na acil iniş yaptı. Öğrenci pilotun sakin ve soğukkanlı tavırlarla uçağı piste indirdiği o anlar kameraya yansıdı.

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