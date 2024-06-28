Film sahnesi değil gerçek: Havada motoru duran uçağı piste böyle indirdi
Film sahnesi değil gerçek: Havada motoru duran uçağı piste böyle indirdi
İzmir’in Selçuk ilçesinden kalkış yapan eğitim uçağı motor arızası nedeniyle Aydın Çıldır Havaalanı’na acil iniş yaptı. Öğrenci pilotun sakin ve soğukkanlı tavırlarla uçağı piste indirdiği o anlar kameraya yansıdı.
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