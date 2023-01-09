Fiyatlar fırladı: Yurttaşlar 30 senelik bilgisayarlara yöneldi
Eskişehir’de ikinci el bilgisayar satışı ve tamiri yapan İsmail Demirkapı, 30 yıllık laptopların, medikal sektörü ve CNC tezgâhlarında halen daha aktif olarak kullanıldığına dikkat çekerek talep konusunda bilgi verdi.
Eskişehir’de 1991'den beri bilgisayar tamirciliği ve satışı yapan İsmail Demirkapı, 30 yıllık laptoplara olan talepten bahsetti.
Günümüzde laptop fiyatları ihtiyaca göre 5 bin lira ile 70 bin lira arasında değişiyor.
Piyasada satışa sunulan son teknoloji ürünler ile ilk çıkan bilgisayarların işlem kapasitesi karşılaştırıldığında aradaki fark belirgin biçimde göze çarpıyor.
Buna rağmen Eskişehir’de ikinci el bilgisayar satan ve tamirini yapan İsmail Demirkapı, 30 yıllık laptopların dahi satışının halen gerçekleştiğini belirtti.
Satılan bazı dizüstü bilgisayarlarda USB girişi bile bulunamazken, bu cihazlar çeşitli konularda değerlendiriliyor.
Döneminin oldukça önemli cihazlarından olan fakat şu anki muadilleri kıyaslandığında performans açısından oldukça geride kalan laptoplara talep devam ediyor.
Üst düzey cihazların pahalı olması firmaların eski cihazlarını kullanmaya devam etmesine neden oluyor. Bunlar da zamanında pahalı olan cihazlardan oldulkları için firmalar kullanmaya devam ediyor.
Bazı sanayi işletmelerinin ve medikal sektörünün de bilgisayarlardaki portlardan veri almak için bu cihazları tercih ettiğine değinen tamirci Demirkapı, bazılarının ise yedek parça tedariki için raflarda halen daha yerini koruduğuna dikkat çekti.
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