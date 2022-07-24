Gazipaşa'da bahçe yangını
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında 30 dekar alanda ekili badem ve harnup ağaçları zarar gördü. Sulama için kullanılan damlama sistemi tamamen yandı.
Olay, saat 09.30 sıralarında Gazipaşa'ya bağlı Esentepe Mahallesi'ndeki badem ve harnup ağaçlarının bulunduğu bahçede yangın çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bahçenin tamamını etkisi altına alan yangına ilk müdahale, çevredeki vatandaşlardan geldi. Olay yerine Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ve vatandaşların müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saatlik uğraş sonucunda kontrol altına alınıp söndürüldü. Mustafa Kemal Ergin'in ormandan kiraladığı, badem ve harnup ağaçlarının bulunduğu arazinin yaklaşık 30 dekarlık kısmındaki ağaçlar zarar gördü. Arazide sulama için kullanılan plastik damlama sistemi tamamen yandı.
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