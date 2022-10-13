'Gebe ve emziren kadınlar, plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli'
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, Gebe ve emziren kadınlar, plastik kaplar içinde bulunan yiyecek ve içecekleri tüketmemelidir dedi.
SCÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan çalışmayla ortaya çıkan 'Anne sütünde plastik bulundu' haberleriyle ilgili değerlendirme yaptı. Tuğut, biberonla beslenen bebeklerin her gün milyonlarca mikroplastik yutma ihtimali olduğunu belirterek, Anne sütünde plastik bulundu haberleri emziren annelerde endişeye neden olmamalıdır. Bebekler için en güvenilir besin hala anne sütüdür. İnek sütünde de mikroplastik bulunduğu biliniyor. Mikroplastikler, sabun, şampuan, göz kalemi, diş macunu gibi kişisel bakım ürünlerinden kıyafetlerimize kadar her şeyde bulunuyor. Her gün bu plastik ürünleri solunum ve temas yoluyla yutuyoruz, yiyoruz ya da soluyoruz. Bu bilgi aslında yeni bir bilgi değil. Yapılan çalışmalar insan kanında da olduğunu söylüyor. Bunların insan sağlığını nasıl etkilediği henüz bilinmiyor. Net olan anne sütünün eşsiz bir besin olduğudur. Kendimizi ve bebeğimizi plastik ürünlerden koruyabiliyoruz. Gebe ve emziren kadınlar plastik kaplar içinde bulunan yiyecek ve içecek tüketmemeli, kozmetik ürünler ve diş macunu kullanırken, sentetik kumaştan kıyafetler giyerken dikkat etmeleri gerekli diye konuştu.
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