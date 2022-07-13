Gece yarısından itibaren... LPG'ye zam yolda

Brent petrol ve döviz kurundaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. NTV'nin sektör kaynaklarından aktardığına göre, Otogaz (LPG) fiyatlarına ise gece yarısından itibaren zam geliyor. LPG'de 28 kuruş fiyat artışı bekleniyor. İstanbul'da LPG fiyatı 10,49, 10,72 TL'den satılıyor.

Öte yandan, benzin grubunda 1,55 lira indirim bekleniyor. İndirim gerçekleşirse yarından itibaren geçerli olacak. İndirimin gelmesi durumunda İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 23 lira 65 kuruş seviyelerine inececek.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.37 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 25.20 TL'den satılıyor.



