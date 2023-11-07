Gecenin sessiz konukları: kurtlar Ardahan'da çiftliğe iniyor
Ardahan'da gece şehre inerek yiyecek arayan kurtlar, bir çiftliğin güvenlik kamerasınca an be an kaydedildi.
Halilefendi mahallesinde Özcan Akpınar'a ait çiftliğin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde iki kurdun, çiftliğin bahçesine gelerek yiyecek aradığı görüldü.
Ürkek hareketleri dikkat çeken kurtlar, bir süre çiftliğin bahçesinde yiyecek aradıktan sonra bölgeden uzaklaştı.
Güvenlik kamerasını izlediği sırada iki kurdun çiftlik sahasında dolaştığını gördüğünü ve çok şaşırdığını söyleyen Akpınar, hayvanların ahırda kapalı olması sebebiyle kurtların hayvanlara bir zarar vermeden bölgeden uzaklaştığını kaydetti.
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