Gelecek Partisi’nden yerel seçim açıklaması: ‘Saadet Partisi ile birlikte seçime gireceğiz’

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Gelecek Partisi’nden yerel seçim açıklaması

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2023 Salı, 12:49

Gelecek Partisi’nden yerel seçim açıklaması: ‘Saadet Partisi ile birlikte seçime gireceğiz’

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