Gelecek Partisi’nden yerel seçim açıklaması: ‘Saadet Partisi ile birlikte seçime gireceğiz’
Gelecek Partisi’nden yerel seçim açıklaması
Gelecek Partisi’nden yerel seçim açıklaması: ‘Saadet Partisi ile birlikte seçime gireceğiz’
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